Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Sarı-kırmızı ekip, hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibine 3-1 yenildi.
Galatasaray, Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına konuk olduğu hazırlık maçında 3-1 yenildi.
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları kapsamında Dammam kentindeki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan maçta El İttifak ile karşılaştı.
İki takımın oyuncuları da üzerinde "Teröre karşı" yazan pazubantlarla sahaya çıktı.
Galatasaray'ın ilk 11'inde Batuhan Ahmet Şen, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk İnan, Josue, Sneijder, Bruma ve Eren Derdiyok yer aldı. Fernando Muslera, Cenk Gönen ve Eray İşcan'ın sakatlıkları nedeniyle sarı-kırmızılıların kalesini, altyapıdan 17 yaşındaki Batuhan Ahmet Şen korudu.
El İttifak, 20. dakikada Kanoo, 25. dakikada El Jamaan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci devre karşılıklı gollere sahne oldu. Ev sahibi ekip, 70. dakikada El Kuwaykibi'nin attığı golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 81. dakikada Bruma'nın golüyle durumu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve El İttifak, Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılarda Kerem Çalışkan, Linnes, Berk İsmail Ünsal, Birhan Vatansever, Volkan Pala ve Gökay Güney de sonradan oyuna dahil olarak forma şansı buldu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:47
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Toplam 37
Yorum
murat suha erkan ANTALYA BÜYÜKŞEHİR ANTALYASPOR BÜYÜK TAKIM ANTALYASPOR YÖNETİCİSİ çooook küüüüçük yönetici.Antalyaspor başkanına büyü de gel demeli.
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 2
Yorum
ART REYKERİNKLE DAHA ÇOK YENİLİRİZ.DERHAL GÖNDERİLMELİ VE ALMAN GETİRİLMELİ,
- Büyük taaruz
Toplam 11
Yorum
FB77 Senin gibi insanların sayısı azaldıkça bu ülke daha güzel olacak. Bir sorunun çözümünü bir insanın zarar görmesinde bulmak nasıl hastalıklı bir zihnin ürünüdür ?
Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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