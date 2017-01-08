 Yeni transfer İstanbul'a geldi – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Yeni transfer İstanbul'a geldi

    Yeni transfer İstanbul'a geldi

    Galatasaray'ın yeni trasferi Garry Rodriguez'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

    Genç oyuncu pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Rodrigues'in Salı günü Florya Metin Oktay Tesislerinde G.Saray'da ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.

    Galatasaray bu transfer için PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. ise sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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