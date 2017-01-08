Yeni transfer İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni trasferi Garry Rodriguez'i taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.
Genç oyuncu pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Rodrigues'in Salı günü Florya Metin Oktay Tesislerinde G.Saray'da ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.
Galatasaray bu transfer için PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Garry Rodrigues ise sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:19
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Yeni transfer İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.