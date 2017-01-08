Yeni transfer İstanbul'a geldi

Genç oyuncu pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Rodrigues'in Salı günü Florya Metin Oktay Tesislerinde G.Saray'da ilk antrenmanına çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray bu transfer için PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Garry Rodrigues ise sarı kırmızılı takımdan yıllık 1 milyon 350 bin euro kazanacak.