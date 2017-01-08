 Vitor Hugo hazır, Ahmet Çalık beklemede – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    hazır, Ahmet Çalık beklemede

    Vitor Hugo hazır, Ahmet Çalık beklemede

    Nazifoğlu, G.Saray ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verdi. Ahmet Çalık defterinin kapanmadığını ifade eden sarı-kırmızılı yönetici, ’ta forma giyen Brezilyalı stoperle ilgili ise, “’a gelmeyi çok istiyor” ifadesini kullandı.

    Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımı güçlendirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek takıma kazandırmak istedikleri oyuncularla ilgili bilgiler verdi. Antalya'daki kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, PAOK'tan Rodrigues'in transferini bitirdiklerini açıklarken Brezilya'nın takımında forma giyen stoper Vitor Hugo'nun da Galatasaray'a çok yakın olduğunu ifade etti.

    KALİTE FARKI VAR
    "Hugo'nun olma ihtimali var. Alternatif bir kaç stoper var. Hepsi yabancı. Hugo gelmeyi çok istiyor. Terör olaylarından etkilenmiyor. Bu, bizim için bir avantaj" diyen Nazifoğlu, Ahmet Çalık konusunun da kapanmadığını belirterek şöyle konuştu: 2 milyon euro teklif yaptık. Top Gençlerbirliği'nde. Onlar da biraz indi. Bir arada buluşabiliriz. Ahmet Çalık olmazsa yerli alternatifimiz yok. Hugo ile aralarında kalite farkı var. Ahmet, ileride çok iyi bir stoper olacak ama şu anda çok eksiği var. Hugo ise tecrübeli...

    VİTOR HUGO NASIL BİR STOPER?
    Hava toplarındaki yüksek hakimiyeti ile bilinen , ayrıca atletik ve güçlü yapısıyla da defansta güven veriyor. Ayrıca sol ayaklı olması nedeniyle uzun süredir sol stoper arayan Galatasaray'ın açığını da kapatacak bir isim.

    İKİ GÜN SÜRE TANINDI
    Vitor Hugo ile yıllık 1.5 milyon euro karşılığında anlaşan Galatasaray yönetimi, Palmeiras ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer için Brezilya'ya gönderilen Melo'nun da eski menajeri Baster, Galatasaray adına son olarak 6 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, "2 gün içinde bir gelişme olmazsa bu transferden vazgeçeceğiz" şeklindeki sözlerini de iletti.



    ÇİN'E SÜRE VERDİ
    Podolski'nin Çin'e transferiyle ilgili bir problem olmadığını da aktaran Nazifoğlu, "İmza aşamasına kaldı. Biz oyuncuyu satmak istemiyoruz. Oyuncunun gitmek ister gibi hali var. Öyle bir şey olursa forvet arayışımız var. Transfer dönemi kapandıktan sonra Podolski'yi yollamayız. Bir Eren'e kalırız ki bir sakatlık olduğunda ne yaparız. Transferi bir hafta içinde oldu oldu, yoksa gerçekleşmez" dedi.

    MEHMET EKİCİ'NİN BABASI BİZE GELDİ
    'nin gündemlerinde olmadığını ifade eden Nazioğlu, "Mehmet'in babası bize geldi ama biz ilgilenmedik. Sinan Gümüş ile takas yapmak istediler. Biz Sinan'ı vermek istemedik. Drogba ve Eto'o hiç gündemimize gelmedi" değerlendirmesini yaptı.

    TARAFTARA GÖNDERME: BİZE ETKİ ETMESİNLER
    Gazetecilerin sorularına net yanıtlar veren Levent Nazifoğlu, taraftarlara da mesaj gönderdi. Nazifoğlu, "Taraftarlar her şeye çok etki etmeye başladı. Bu kadarı doğru değil. Şu ne der, bu ne der diye yöneticilik yapmaya çalışırsak, işin içinden çıkamayız. Herkes, yüzde 50 bir şeye hayır diyor. Herkesin ikna etmek mümkün değil. Bir hata yapacaksak kendi fikrimizle yapalım, bedelini de ödeyelim. Hem başkalarının fikriyle hareket edip, hem de bedel ödemek hoş olmuyor" diye konuştu.

    FENERBAHÇE'YE CEVAP VERSİNLER
    Hakemlerle ilgili eleştirilerinin ardından PFDK'nın kendisine kestiği 13 maçlık cezaya tepki gösteren sarı-kırmızılı yönetici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Galatasaray adına konuşmam gerektiği zaman konuşacağım. PFDK'dan 9 maç ceza aldım. Bu ara girmeseydi, 13 maç olacaktı. Şanlıurfaspor'da bir oyuncu rakibine sert girdi, 3 maç ceza almış. Bana 13 maç vermeleri skandal. Fenerbahçeli yöneticiler de birçok soru sordu. Federasyon tarafından bunların cevaplanması lazım. Ben de merak ediyorum.

    YASİN'E MÜJDE
    Tuzla mağlubiyetinin ardından süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklanan 'e af yolu açıldı. Kendisine kapıları kapatmadıklarını kaydeden Nazifoğlu, "Onun cezası süreli. İstanbul'a döndükten sonra yönetim kuruluyla durumuna bakacağız. Yasin'in söylediği onu tahrik etmişler" dedi.

    NAZİFOĞLU'NDAN AL HABERİ
    Bruma ile görüştük: Önceki gün kendisiyle 2 saat toplantı yaptık. Burada da kalmayı çok istiyor. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz. Ara transfer dönemi sonrası bütçemize göre Bruma ile bir kez daha görüşeceğiz. Ücreti düşük kaldı.

    Sneijder'e teklif var: Gitmesine sıcak bakmıyoruz. Teklif var ama Sneijder sıcak bakmıyor; biz de sıcak bakmıyoruz.

    1 numara değiliz: Şampiyonluk için Galatasaray bir numaralı favori diyemem. Dört tane eşit şanslarda favori takım var. Galatasaray da onlardan biri...

    Riekerink: Bu seneyi hoca ile bitireceğiz. Bırakacak olsak, şimdi bırakmamız lazımdı. Devam ediyoruz. Sezon sonu devam etmemiz için kriterimiz, şampiyonluk veya takımın aşama kaydetmesi.

    Sigthorsson vefalı çıktı: Talihsizlik yaşadık. Kendisini çok eleştirmemize rağmen hiç kimsenin yapmayacağı bir şey yaptı. Giderken 800 bin euro'yu bıraktı. İstese o parayı da alırdı ama bir adamlık yaptı.

    Cavanda'yı hoca istedi: Az çok tahmin ediyorduk ama hoca çok istedi. Cavanda da çok şaşırdığımı söyleyemem. Josue'nin beklenilenin altında kalmasının nedeni süre veremememiz. Riekerink gönderileceklerle ilgili bir liste vermedi ama Cavanda benim listemde olabilirdi. Serdar'ın iki sakatlık geçirmesi büyük talihsizlik.

    Negatif enerji veriyorlar: Tazminatlara çok para vermedik. Eski kontratları temizlemeye çalışacağız. Yarısını vererek yolluyoruz. Kalsalardı, iki misli maliyetleri olacaktı. Faydaları yok, bir de negatif enerji veriyorlar.

    Hamit'le özel anlaşma: Hamit'e verdiğimiz, geçen sezondan hak ettiği para. Bu seneden 5 kuruş para vermedik. Geçen sezon sakat olduğu için hak ettiği parayı 'ben bedava oynayayım ona sayalım' dedi. Geçen sezon Hamit ile yollarımızı ayırsak, 1 milyon 650 bin euro'yu vermek zorundaydık. Hamit ile özel anlaşmamız var. Başka bir takıma giderse aldığı parayı Galatasaray alacak.

    Muslera yetişecek: Kalecilere normal antrenmanlarını yaptırıyoruz. Konyaspor maçına Muslera ve Cenk mutlaka yetişecek. Muslera için dört parmaklı özel bir eldiven yapılıyor.


    Savaş ÇORLU
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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