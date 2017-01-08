 ''Türkiye’den mesaj aldım'' – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ''Türkiye’den mesaj aldım''

    ''Türkiye’den mesaj aldım''
    'da forvet hattı için gündemde olan Sebastian Andersson, Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İsveç basınının sorularını yanıtlayan Norrköping'in golcüsü, "Bu konu hakkında bir şey duymadım ama Türkiye'den şimdiden birçok mesaj aldım" şeklinde konuştu.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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