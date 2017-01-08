 Rodrigues G.Saray'da! – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Rodrigues G.Saray'da!

    Rodrigues G.Saray'da!

    26 yaşındaki yıldızla daha önce anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, kulübü PAOK’la da el sıkıştı. Nazifoğlu, “Rodrigues’in transferini bitirdik. İş sadece imzaya kaldı” diyerek müjdeyi verdi.

    G.Saray, PAOK'ta forma giyen Garry Rodrigues'i resmen renklerine kattı. Açıklamayı yönetici Levent Nazifoğlu yaptı. Nazifoğlu, basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, "Rodrigues'in transferini bitirdik. İmzalar atılacak, iş bitecek" diyerek müjdeyi verdi.

    Hollandalı kanat oyuncusunun bugün İstanbul'da olması, yarın da sağlık kontrolünden geçerek takıma katılması bekleniyor. Sarıkırmızılıların PAOK'a 3.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği bildirildi. Sezon başına 1.5 milyon euro'ya anlaşmaya varılan Rodrigues ile ise 4 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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