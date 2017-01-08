Poroldski takımla birlikte çalıştı

Kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör Jan Olde Riekerink nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanının 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdü. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

TEDAVİSİ SONA EREN PODOLSKİ TAKIMLA ÇALIŞTI

Saatlığı sebeiyle 1 aydır tedavisi devam eden Lukas Podolski, yapılan idmana katılarak takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Sinan Gümüş, özel program dahilinde sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi. Wesley Sneijder sabah erken saatlerde sahada yaptığı koşu sonrası çalışmalarını salonda sürdürdü. Bruma takımdan ayrı özel program dahilinde sahada çalıştı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan bireysel çalışmalarını sürdürdü.





SARI-KIRMIZILI TAKIM SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARINDAN EL İTTİFAK İLE DOSTLUK MAÇI YAPACAK

Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile dostluk maçında karşılaşacak. Bu maç için öğle saatlerinde Suudi Arabistan'a gidecek olan sarı-kırmızılı takım mücalaeyi yarın saat 19.00'da Dammam kentindeki Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda yapacak.