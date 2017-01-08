Poroldski takımla birlikte çalıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını bu sabah yaptığı idman ile tamamladı.
Kamp yaptıkları otelin sahasında teknik direktör Jan Olde Riekerink nezaretinde çalışan sarı-kırmızılı ekibin antrenmanının 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman top kapma ve pas organizasyonlarıyla sürdü. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
TEDAVİSİ SONA EREN PODOLSKİ TAKIMLA ÇALIŞTI
Saatlığı sebeiyle 1 aydır tedavisi devam eden Lukas Podolski, yapılan idmana katılarak takımla çalışmalara başladı. Sakatlığı devam eden Sinan Gümüş, özel program dahilinde sahada bireysel çalışma gerçekleştirdi. Wesley Sneijder sabah erken saatlerde sahada yaptığı koşu sonrası çalışmalarını salonda sürdürdü. Bruma takımdan ayrı özel program dahilinde sahada çalıştı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri devam eden Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan bireysel çalışmalarını sürdürdü.
SARI-KIRMIZILI TAKIM SUUDİ ARABİSTAN TAKIMLARINDAN EL İTTİFAK İLE DOSTLUK MAÇI YAPACAK
Galatasaray, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile dostluk maçında karşılaşacak. Bu maç için öğle saatlerinde Suudi Arabistan'a gidecek olan sarı-kırmızılı takım mücalaeyi yarın saat 19.00'da Dammam kentindeki Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda yapacak.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:08
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 32
Yorum
Ali bugün ayrılmadıktan sonra sezon sonu gitmesinin ne anlamı var şampiyonlugu istemedikleri belli oldu şampiyon ya beşiktas ya basakşehirdir yazık amatörlerle lige devam ediyorlar
- Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz
Toplam 7
Yorum
constantineBjk bizim başkanın şunu anlaması gerek,bu ülkede iyi niyeti öperler,ne işiniz var antalyada ki açılışta,tamam siz herzaman ki gibi adamlığınızı gösterdiniz,Süleyman abiden biz böle gördük,eto yuda neden satmadıklarını cümle alem biliyo
- ''Mitrovic’ten umutluyuz''
Toplam 2
Yorum
SİNAN Şenol benim istediklerim değil der Biliç tavsiye etmiş tl ile döviz satın alıp Milli sefere katkı sağlanmış bu paralara umut var diyorlar
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