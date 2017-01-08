 Kalecilere nazar değdi – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kalecilere nazar değdi

    Kalecilere nazar değdi
    , Muslera ve Cenk Gönen'in sakatlanmasının ardından 3. kaleci Eray İşcan'dan gelen haberle sarsıldı. Genç eldivenin adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. 'nın sol el 5. parmak kemiğinde kırık tespit edilmiş, Cenk de menisküs yırtığı nedeniyle ameliyet olmuştu.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kalecilere nazar değdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle