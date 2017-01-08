 G.Saray’a hayır – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    G.Saray’a hayır

    G.Saray’a hayır

    'da forma giyen 'dan açıklaması geldi.

    Sözleşmesinde sezon sonu 1.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan 22 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'deki üç büyüklerden birinde oynamayı hep istemişimdir, ama kariyerimin sonunda olmasını tercih ederim" ifadesini kullandı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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