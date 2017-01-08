Galatasaray, Suudi Arabistan'a gitti
Galatasaray Futbol Takımı, El İttifak ekibiyle deplasmanda yapacağı dostluk maçı için Suudi Arabistan'a gitti.
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te son antrenmanını bugün teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'na geçti.
Galatasaraylı bazı futbolcular, havalimanında vatandaşlar ve emniyet mensuplarıyla fotoğraf çektirdi.
Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan özel uçak, daha sonra Dammam kentine hareket etti.
Suudi Arabistan Profesyonel Futbol Ligi takımlarından El İttifak ile Galatasaray arasında oynanacak dostluk maçı, Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:16
- Vitor Hugo hazır, Ahmet Çalık beklemede
Toplam 7
Yorum
,,,,,,,,,,,, hırvat vidaya teklif yapmışız hugoyla ikisini getir 12-13 milyon euroya patlar ama rahat maç izleriz yediğimiz 16 golün 9 u kafayla adam gibi stoper hattı kurmamız lazım ahmet çalıkla kaan ayhanla olmaz bu işler bu adamlar milli takıma gidiyo yerlerine önlibero mehmet topal oynuyo
- ‘Mehmet Ekici tamamdır’
Toplam 14
Yorum
kanarya ts ye hızlı gole giden adam lazım fenere de ayağında top tutacak sorumluluk alacak top dağıtacak adam lazım bence iyi takas olur hem yerli oyuncu ihtiyacımız var
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 40
Yorum
SİNCE 1956 NİYE NE VERECEK GS YA
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