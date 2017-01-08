 Futbolu bıraktı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Futbolu bıraktı

    Futbolu bıraktı

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu , futbolu bırakma kararı aldı

    Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan , futbolu bıraktı.

    Bosna Hersek basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Misimovic, 17 yıllık futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

    Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.

    Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de görev yapıyordu. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 84 kez forma giyen Misimovic, 26 gol attı.

    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
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