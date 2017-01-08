Futbolu bıraktı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Misimovic, futbolu bırakma kararı aldı
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Zvjezdan Misimovic, futbolu bıraktı.
Bosna Hersek basınına açıklamada bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Misimovic, 17 yıllık futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.
Almanya'da Bayern Münih, Bochum, Nürnberg, Wolfsburg gibi takımlarda oynayan Misimovic, 2010'da Galatasaray'a imza atmıştı. Sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemeyen Misimovic, Rusya'da Dinamo Moskova'da forma giydikten sonra Çin'e transfer olmuştu.
Misimovic, 2015'ten bu yana Çin İkinci Lig ekibi Beijing Renhe'de görev yapıyordu. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da 84 kez forma giyen Misimovic, 26 gol attı.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:16
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
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