"Rodrigues fark yaratır"
Igor Tudor, Aslan’ın yeni yıldızı Rodrigues’i FOTOMAÇ’a anlattı: “Hızlı, teknik ve dripling özelliği olan bir kanat oyuncusu. Ben onu Bruma’ya benzetiyorum ve rahatlıkla G.Saray iyi iş yaptı diyebilirim. Kalitesiyle Süper Lig’de farkını ortaya koyacaktır”
BAŞARILI OLACAKTIR
"Karakterine de değineyim; öğrenmeye aç, kendisini geliştirmek isteyen, idmanları seven bir oyuncu. Kısa sürede takıma uyum sağlayacak ve Galatasaray'da başarılı olacaktır."
LAKABI 'HIZLI GARRY'
Rodrigues için PAOK taraftarları, 'Hızlı Garry' diyor. 26 yaşındaki oyuncu hızı ve tekniğiyle öne çıkıyor. Paok'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Garry Rodrigues'e Yunan taraftarlar şu şekilde sesleniyor: Hızlı Garry... En önemli özelliği sürati olan 26 yaşındaki futbolcu, kontra ataklarda takımına büyük katkı sağlıyor. Adam eksiltme özelliğiyle dikkat çeken Yeşil Burun Adalı futbolcu, attığı goller ve yaptığı asistlerle de adından söz ettiriyor. Bu sezon PAOK ile 22 resmi karşılaşmaya çıkan Rodrigues, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı, 3 asistle oynadı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde performansıyla dikkatleri üstüne çeken yıldız futbolcu, bu arenada çıktığı 8 müsabakada 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
RİEKERİNK'İN İLK TERCİHİYDİ
Hollanda altyapısından yetişe n Garry Rodrigues için Galatasaray'ın hocası Riekerink'in uzun süredir ısrarcı olduğu öğrenildi. Hollandalı teknik adamın, 26 yaşındaki oyuncunun alınması konusunda yönetime bizzat talepte bulunduğu öğrenildi.
ROBERTO CARLOS ONU İSTEMEDİ
Roberto Carlos'un Sivasspor'u çalıştırdığı dönemde Garry Rodrigues'i veto etti. Kırmızı-beyazlılara o dönemde 300 bin euro önerilen Yeşil Burun Adalı futbolcuyu istemeyen Carlos'un, "Süper Lig ayarında değil" dediği öğrenildi. Rodrigues o dönemde 600 bin euro bonservis bedeliyle Elche'e transfer oldu.
YERİNE OYUNCU BULMAK ÇOK ZOR
Rodrigues'in G.Saray'a transferinin ardından PAOK'un eski kalecisi Blanton Fortoula çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rodrigues'in Yunanistan'dan ayrılmasına tepki gösteren Fortoula, "Bu kadar iyi bir hücumcunun yerine şu an adam bulmak çok zor. Takımın acilen takviyeye ihtiyacı var" diye konuştu.
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- ''Lig şampiyonluğu UEFA'dan daha önemli''
Toplam 9
Yorum
BJK 1903 beyler senol hoca dogru söylüyor diyelim ki BJK UEFA kupasini aldi tamam manevi deyeri tartisilmaz ama madi deyerine gelince 5 mil.euro BJK hanesine gelir yazar ama onun yüzünden sampiyonluk giderse 35 mil.euroluk gelirden oluruz matamatigi azcik olan sararin yaklasik 30 mil.euro oldugunu anlar bence e beyler bizimde borc girtlaga kadar olduguna göre yapmamiz gereken ilk is cok gelir etmek UEFA kazanmak deyil ben hocayla ayni fikirdeyim sen kulübü kazancli yönetirsen enin de sonunda ilaki bir kupada kazanirsin avrupada ha bu 5 senede olur belki 10 sene sonrada orasi kismet artik hayirlisi diyelim biz TÜRK milleti olarak kisa dönemli basarilara alismis bir Milletiz ne yazik ki.
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 28
Yorum
Yasama Bence de Yılmaz Vural en güzel seçim olur. Onlarca kez söyledim, dilime tüy bitti. Ama futboldan anlayan yönetici yok ki.
- Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi
Toplam 14
Yorum
cem ahmet çalık a 4 mily. vereceğine hugo ya 6 mily. ver. hiç olmazsa oyun olarak geri dönüş olursun. ama ahmet çalık tam bir tarık çamdal vakası olur. fener bjk de defans rıyor. adamlar apmıydı da gitti sktel i aldı. rodolfo yu mıtrovıöç ı aldı. kimse görmedi mi ahmet çalık ı
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