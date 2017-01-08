 Chedjou’ya bir darbe daha – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Chedjou’ya bir darbe daha

    Chedjou’ya bir darbe daha
    , Kamerun Milli Takımı'na çağrılmayınca taca çıktı. Milli takıma çağrılacağını düşünerek tatile çıkan ancak davet almayan tecrübeli oyuncunun cezası katlandı. Kadro dışı bırakılan Chedjou'nun, Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart ile birlikte mazeretsiz takıma katılmadığı için ilave ceza alacağı ifade edildi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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