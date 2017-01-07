Forvete yeni aday Preciado

Podolski'nin ayrılma ihtimaline karşılık forvet arayışında olan G.Saray'ın, soluğu Kolombiya'da aldığı öğrenildi. Aslan'ın Deportivo Cali'nin 22 yaşındaki golcüsü Harold Preciado için İspanya'dan Malaga'yla yarıştığı bildirildi. Sözleşmesi 2018'de bitecek Preciado, bu sezon ligde 23 maçta 15 gol atıp, 2 asist yaptı.