Sneijder’a 25 milyon

Çin'in prestijli medya kuruluşlarından Sina Sports, Senijder'a, Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan'ın 3 yıl için 25 milyon euro teklif ettiğini iddia etti. Çin'li kurmayların Wes'i ikna ederek, kontratındaki 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip transferi gerçekleştirmeye hazırlandığı kaydedildi.