 Sneijder’a 25 milyon – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Sneijder’a 25 milyon

    Sneijder’a 25 milyon
    Çin'in prestijli medya kuruluşlarından Sina Sports, Senijder'a, Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan'ın 3 yıl için 25 milyon euro teklif ettiğini iddia etti. Çin'li kurmayların Wes'i ikna ederek, kontratındaki 7.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyip transferi gerçekleştirmeye hazırlandığı kaydedildi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:28
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