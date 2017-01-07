''Şartlara bağlı!''
“G.Saray’ın önerdiği kontart şartları beni mutlu ederse, sözleşmemi uzatırım. Ama yurt dışından cazip bir teklif gelir, yönetim de kabul ederse değerlendiririz”
TERCİH YAPMADI
Yurt dışından da cazip bir teklif gelirse, benim için de uygun bir teklif ise oturulur ve değerlendirilir" diyerek topu yönetime attı. Bruma, hangi ligde futbol oynamayı amaçladığının sorulması üzerine ise, "Şu an tamamen odaklandığım Türkiye, Galatasaray ve şampiyonluk. O yüzden İtalya, İngiltere, İspanya veya başka bir ülke söylemem doğru olmaz" şeklinde görüş belirtti.
DUALARIM TÜRK HALKIYLA
Bruma, terör olaylarından dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, "Bütün desteğim ve dualarım Türk halkıyla" dedi.
YASİN'LE SORUNUM YOK
Aytemiz Alanyaspor maçında pas vermediği için tartıştığı Yasin Öztekin ile arasında sorun olmadığını da söyleyen Bruma, "Yasin beni çok seviyor, ben de Yasin'i çok seviyorum. O günkü maçta gol atmayı çok istiyordum. O yüzden birazcık bencil davranmış olabilirim. Ondan önceki ve sonraki maçlarda birbirimize yaptığımız asistler var. Bireysel anlamda kesinlikle aramızda bir sıkıntı yok" dedi.
HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
Bruma, Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ligde çok ciddi takımlar var. Çok zor maçlar oynanıyor. Bu yüzden sadece bir takımı en büyük rakibimiz olarak göstermek çok doğru olmaz" diye konuştu.
EREN'E ÇOK ORTA YAPILMALI
Eren Derdiyok'un ortaya ihtiyaç duyan bir santrfor olduğunu da belirten Bruma, "Eren, pivot santrfor. Mutlaka birçok ortaya ihtiyaç duyuyor. Pozisyonu bulduğum zaman bunu yaptığımı düşünüyorum. Bazen sorumluluk alıp kendim gidiyorum, bazen ise orta yapıyorum. Bu anlamda egoist biri olmadığımı düşünüyorum" yorumunda bulundu.
'HAVALI TRANSFER'
İngiliz basını, Bruma ile ilgili haberlere devam ediyor. Son olarak The Sun, ligde ilk yarıda 5 gol 5 asist üreten 22 yaşındaki oyuncunun Tottenham'ın devre arasındaki en havalı transferi olacağını yazdı. Portekizli yıldızın, instagram hesabından Tottenham ile ilgili paylaşımları beğendiği dile getirilirken, kulüpler arasındaki pazarlığın devam ettiği vurgulandı. Tottenham'ın Galatasaray'a 10 milyon euro ödemeye hazır olduğu bildirilirken, sarı-kırmızılı kulübün ise daha yüksek bir fiyat beklediği ifade edildi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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