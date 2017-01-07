Rodrigues bitti gibi
Yunanistan’ın popüler gazetesi Gazetta’dan Johnny Georgopoulos, PAOK’un G.Saray’ın 3.6 milyon euro’luk teklifini kabul ettiğini açıkladı.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Georgopoulos, iki kulübün anlaştığını, transferin sarı-kırmızılılar tarafından her an açıklanabileceğini öne sürdü. Anlaşmanın detaylarını da anlatan Yunan yazar şu bilgileri verdi: "G.Saray teklifini 3.6 milyona yükseltti. Şu anda ödeme planı ve bonuslar konusundaki detayları görüşüyorlar. Yunanistan'da herkes Rodrigues'in artık G.Saray'da olduğunu söylüyor." Öte yandan dünkü idmana çıkmayan Rodrigues, maç kadrosuna da alınmadı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:27
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
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