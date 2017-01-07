Riekerink ile yollar ayrılıyor

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili olarak konuşan Nazifoğlu, "Riekerink'le uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs'ta oturup konuşacağız. Bu seneyi hoca ile bitireceğiz" dedi.