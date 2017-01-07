 Riekerink ile yollar ayrılıyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Riekerink ile yollar ayrılıyor

    Riekerink ile yollar ayrılıyor

    Jan Olde Riekerink, sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor.

    Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

    Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili olarak konuşan Nazifoğlu, "Riekerink'le uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs'ta oturup konuşacağız. Bu seneyi hoca ile bitireceğiz" dedi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:01
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