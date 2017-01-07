Riekerink ile yollar ayrılıyor
Jan Olde Riekerink, sezon sonu Galatasaray'dan ayrılıyor.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktör Jan Olde Riekerink'le ilgili olarak konuşan Nazifoğlu, "Riekerink'le uzun vadeli düşünmüyoruz. Mayıs'ta oturup konuşacağız. Bu seneyi hoca ile bitireceğiz" dedi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:01
- Podolski Çin’e yakın
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Yorum
Aslan SATIN, PODOLSKININ HIC BIR AMACI KALMADI BUNDAN SONRA YATARAK PARA KAZANACAK
- Burak’a burs ve altyapı sözü
Toplam 3
Yorum
° BAKANLIKTA BIR AYRICALIK TANISIN ALIN BU COCUGU GALATASARAY EGITIM VAKFI SORUMLULUGUNDA GALATASARAY LISESINDE OKUTULSUN
- Wiel’i yakan cep telefonu
Toplam 2
Yorum
Bilal Futbolcu Transfer ederken cok yönlü arastirma yapmadan Transfer yapip Fenerin parasini carcur eden yöneticileri kiniyorum.
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