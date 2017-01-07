 ‘Papen’ amatöre döndü – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    ‘Papen’ amatöre döndü

    ‘Papen’ amatöre döndü
    Amatör Lig ekiplerinden Ayvacık Belediyespor'a transfer olan 'Papen' lakaplı 43 yaşındaki eski Galatarasaylı futbolcu Mustafa Kocabey, "Devler Ligi'nde forma giydim, amatör liglerde de oynadım, ayrım yapmadım. Gençlere tecrübelerimi aktaracağım" dedi.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:23
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