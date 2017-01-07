Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor
Levent Nazifoğlu, Podolski'nin Çin'e gideceğini açıkladı.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Podolski'nin transferiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama o gitmek istiyor. Podolski'ye 7 milyon Euro'luk bir teklif var. İmza aşamasına kaldı, Çin'e gidiyor" dedi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:13
- Podolski Çin’e yakın
Toplam 1
Yorum
Aslan SATIN, PODOLSKININ HIC BIR AMACI KALMADI BUNDAN SONRA YATARAK PARA KAZANACAK
- Burak’a burs ve altyapı sözü
Toplam 3
Yorum
° BAKANLIKTA BIR AYRICALIK TANISIN ALIN BU COCUGU GALATASARAY EGITIM VAKFI SORUMLULUGUNDA GALATASARAY LISESINDE OKUTULSUN
- Wiel’i yakan cep telefonu
Toplam 2
Yorum
Bilal Futbolcu Transfer ederken cok yönlü arastirma yapmadan Transfer yapip Fenerin parasini carcur eden yöneticileri kiniyorum.
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