Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Podolski'nin transferiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama o gitmek istiyor. Podolski'ye 7 milyon Euro'luk bir teklif var. İmza aşamasına kaldı, Çin'e gidiyor" dedi.