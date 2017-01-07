 Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor

    Podolski 7 milyon Euro'ya Galatasaray'dan ayrılıyor

    Levent Nazifoğlu, Podolski'nin Çin'e gideceğini açıkladı.

    Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Podolski'nin transferiyle ilgili de konuşan Nazifoğlu, "Biz oyuncumuzu satmak istemiyoruz ama o gitmek istiyor. Podolski'ye 7 milyon Euro'luk bir teklif var. İmza aşamasına kaldı, Çin'e gidiyor" dedi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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