 Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı

    Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı

    Galatasaray Futbol Takımı, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.

    Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Basına açık bölümde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise pas çalışmasıyla, taktik idmanların yapıldığı bildirildi.

    Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

    Sarı-kırmızılı takım, yarın Antalya kampını sonlandırarak, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile 9 Ocak Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:45
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