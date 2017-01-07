Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Galatasaray Futbol Takımı, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.
Antalya'da sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Basına açık bölümde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yapıldı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise pas çalışmasıyla, taktik idmanların yapıldığı bildirildi.
Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Galatasaray, hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Sarı-kırmızılı takım, yarın Antalya kampını sonlandırarak, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile 9 Ocak Pazartesi günü yapacağı dostluk maçı için bu ülkeye gidecek.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:45
- Caceres tamam!
Toplam 6
Yorum
muhsin yaw bu adam stoper değil ki benim bildiğim sağ bek bu adam...
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 13
Yorum
eraycan sıktı bu tarnsfer kariyerin sonuna gelmiş oyuncu gelmezse gelmesin başka forvet mi kalmadı bize yerli ve yabncı 2 forvet şart ayrıca eslem hamza küçükköylü muhammet enes ara sıra a takımla maçlara çıkmalı necip kadar oynarlar çok fazla şans verilmeli bu oyunculara mehmet ekici bjk iş yapar alınabilse keşke fb stochu bırakıyorsa bjk alsın çok gol atar beşiktaşta kalitesiz oyuncu değil eto olmayacaksa forvette bulunamayacaksa stoch alternatif olabilir ligimizide tanıyor
- Caceres tamam!
Toplam 6
Yorum
Emre adam iyi transferde,bu kadar CV si iyi adamı başka biri almıyorsa kesin kronik sakatlığı vardır
Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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