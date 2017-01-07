Kolbeinn, ABD yolcusu

Yönetimle anlaşarak sözleşmesini fesheden Kolbeinn Sigthorsson'a ABD Ligi takımlarından Philadelphia ve Vancouver talip oldu. Bonservisi Nantes'ta olan İzlandalı golcünün, teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Sezon başında Mainz'a satılan Jose Rodriguez ise kıymete bindi. İspanyol orta sahayı şimdi de Chievo istedi.