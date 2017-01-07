Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Sezonun ikinci bölümü için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosundaki oyuncu sayısını da azaltmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Jem Paul Karacan'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti. Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncuya 240 bin avro fesih tazminatı ödeyecek.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900 bin avro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
LUCAS ONTİVERO'NUN DA SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero ile olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcuya 925 bin avro sabit transfer ücreti yerine 550 bin avro fesih tazminatı ödeyecek.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin avro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonun devre arasında kadroya dahil ettiği Ontivero, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynayabilen Arjantinli futbolcu, 2014-2015 sezonunu Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi. Lucas Elias Ontivero, daha sonra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact ekiplerine kiralanmıştı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:55
- Eto'o da şok gelişme!
Toplam 6
Yorum
taraftar ETO O yu ALMAK İSTİYORUZ,,NECİPİ VERMEK İSTEMİYORUZ..NECİPİ TÜRKİYE de BİLE TANIMAYAN VARDI..ETO O yu DÜNYA TANIYOR...(ORMAN ve GÜNEŞ Hariç)
- Cimbom'a büyük çalım!
Toplam 11
Yorum
cimbom trabzon kimde cimboma calım atacak
- Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Toplam 11
Yorum
GS53 Aysal 19 adam aldı, 17 si boş. Dursun başkan ne yapsın,gönder gönder temizlenmiyor ki. Başkana laf etmeyin,adam uğraşıyor arkadaşlar...
Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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