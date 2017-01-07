Galatasaray'a iyi haber!
Levent Nazifoğlu, Aurelien Chedjou'yu bedelsiz olarak göndereceklerini söyledi.
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues transferini açıklarken, takımda sözleşmesi feshedilen oyuncularla ilgili de konuştu. Nazifoğlu, daha önce Hamit Altıntop, Ontivero ve Jem Paul Karacan'a sözleşme fesih bedeli olarak toplamda 8 milyon TL'ye yakın bir bedel ödeycek olan Galatasaray'ın Chedjou'yu bedelsiz olarak göndereceğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı yönetici, "Chedjou'nun ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika Kupası'na gitmediği halde gitti havası yarattı, ciddiyetsiz" dedi.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:29
- Podolski Çin’e yakın
Toplam 1
Yorum
Aslan SATIN, PODOLSKININ HIC BIR AMACI KALMADI BUNDAN SONRA YATARAK PARA KAZANACAK
- Burak’a burs ve altyapı sözü
Toplam 3
Yorum
° BAKANLIKTA BIR AYRICALIK TANISIN ALIN BU COCUGU GALATASARAY EGITIM VAKFI SORUMLULUGUNDA GALATASARAY LISESINDE OKUTULSUN
- Wiel’i yakan cep telefonu
Toplam 2
Yorum
Bilal Futbolcu Transfer ederken cok yönlü arastirma yapmadan Transfer yapip Fenerin parasini carcur eden yöneticileri kiniyorum.
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