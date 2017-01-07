Galatasaray'a iyi haber!

Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues transferini açıklarken, takımda sözleşmesi feshedilen oyuncularla ilgili de konuştu. Nazifoğlu, daha önce Hamit Altıntop, Ontivero ve Jem Paul Karacan'a sözleşme fesih bedeli olarak toplamda 8 milyon TL'ye yakın bir bedel ödeycek olan Galatasaray'ın Chedjou'yu bedelsiz olarak göndereceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı yönetici, "Chedjou'nun ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika Kupası'na gitmediği halde gitti havası yarattı, ciddiyetsiz" dedi.