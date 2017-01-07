 Galatasaray'a iyi haber! – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'a iyi haber!

    Galatasaray'a iyi haber!

    Levent Nazifoğlu, Aurelien Chedjou'yu bedelsiz olarak göndereceklerini söyledi.

    Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues transferini açıklarken, takımda sözleşmesi feshedilen oyuncularla ilgili de konuştu. Nazifoğlu, daha önce Hamit Altıntop, Ontivero ve Jem Paul Karacan'a sözleşme fesih bedeli olarak toplamda 8 milyon TL'ye yakın bir bedel ödeycek olan Galatasaray'ın Chedjou'yu bedelsiz olarak göndereceğini açıkladı.

    Sarı-kırmızılı yönetici, "Chedjou'nun ağır para cezası var. Alacaklı bile olabiliriz. Afrika Kupası'na gitmediği halde gitti havası yarattı, ciddiyetsiz" dedi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:29
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