 Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi

    Galatasaraylı yönetici 2 oyuncunun ismini verdi

    Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Bir stoper transferi yapacağız. Vitor Hugo ve Ahmet Çalık aynı mesafede" dedi.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:33
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