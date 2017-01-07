Flaş!.. Hollandalı oyuncu Galatasaray'da
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini açıkladı.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:19
- Podolski Çin’e yakın
Toplam 1
Yorum
Aslan SATIN, PODOLSKININ HIC BIR AMACI KALMADI BUNDAN SONRA YATARAK PARA KAZANACAK
- Burak’a burs ve altyapı sözü
Toplam 3
Yorum
° BAKANLIKTA BIR AYRICALIK TANISIN ALIN BU COCUGU GALATASARAY EGITIM VAKFI SORUMLULUGUNDA GALATASARAY LISESINDE OKUTULSUN
- Wiel’i yakan cep telefonu
Toplam 2
Yorum
Bilal Futbolcu Transfer ederken cok yönlü arastirma yapmadan Transfer yapip Fenerin parasini carcur eden yöneticileri kiniyorum.
Flaş!.. Hollandalı oyuncu Galatasaray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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