 Flaş!.. Hollandalı oyuncu Galatasaray'da – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Flaş!.. Hollandalı oyuncu Galatasaray'da

    Flaş!.. Hollandalı oyuncu Galatasaray'da

    Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, Garry Rodrigues'i transfer ettiklerini açıkladı.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:19
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