 4 fesih, 2 milyon euro – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    4 fesih, 2 milyon euro

    4 fesih, 2 milyon euro
    Aslan, dün Lucas Ontivero'yla Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini de feshetti. Daha önce Sigthorsson ve Hamit Altıntop'la yolları ayıran Cimbom'a bu fesihler 2 milyon 15 bin euro'ya mal oldu. Sigthorsson'un 400, Hamit'in 850, Ontivero'nun 550 ve Jem'in 240 bin euro'ya kontratlarının feshedildiği açıklandı.
    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:18
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