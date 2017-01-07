4 fesih, 2 milyon euro

Aslan, dün Lucas Ontivero'yla Jem Paul Karacan'ın sözleşmelerini de feshetti. Daha önce Sigthorsson ve Hamit Altıntop'la yolları ayıran Cimbom'a bu fesihler 2 milyon 15 bin euro'ya mal oldu. Sigthorsson'un 400, Hamit'in 850, Ontivero'nun 550 ve Jem'in 240 bin euro'ya kontratlarının feshedildiği açıklandı.