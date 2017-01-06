 Teröre lanet mesajı – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Teröre lanet mesajı

    Teröre lanet mesajı
    , İzmir Bayraklı'daki adliye binası yakınında yaşanan terör saldırısını kınadı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Vatanımızın her köşesini hedef alan hain terör örgütlerine en iyi cevabı iradesi ve birliğiyle halkımızın vereceğine inancımız tamdır. Bu tip insanlık düşmanı saldırılar hiçbir zaman ülkemizin bütünlüğünü bozamayacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden adliye çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz…" ifadeleri kullanıldı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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