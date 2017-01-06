 Sözleşmesi feshedildi! – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Sözleşmesi feshedildi!

    Sözleşmesi feshedildi!

    Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

    Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

    "Lucas Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir"



    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:56
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