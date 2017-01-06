Sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
"Lucas Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi
Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir"
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:56
- Beşiktaş transferi resmen açıkladı
Toplam 24
Yorum
MRYGMZ007 BONSERVİSİ ANLARIMDA 300 BİN EURO YA OYNAYAN ADAMLARA 1.2 FAZLA EN FAZLA O DA EN 700 OLMALI GELMEZSEDEE GELMESİN ALT YAPINDAN CIKAR !!!!
- "Tüm Türkiye'ye sözümüzdür"
Toplam 5
Yorum
Düsseldorf'lu Önce,, meslegine kadar tahsiline problemsiz devam etmesi konusunda gereken girisimler yapilsin ! Bu arada oytaya cikacak sanatsal veya sportif kabiliyetleri ayrica dogru yönlendirmelerle degerlendirilsin !
- Mehmet Ekici Fener'de
Toplam 35
Yorum
crewzen bir fb li olarak bu adamın bu kadar abartılmasını anlamış degilim bugune kadar ne yapmış
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