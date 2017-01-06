Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Lucas Ontivero'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Lucas Ontivero'nun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925.000 Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir"