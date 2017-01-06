 Serdar Aziz’e iğne – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ’e iğne

    Serdar Aziz’e iğne
    'da bu sezon 2'inci kez sakatlanan, Serdar Aziz'e iğne tedavisi uygulanacak. Osmanlı maçında sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen milli stoperin ameliyat edilmeyeceği, iğne tedavisi uygulanacağı açıklandı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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