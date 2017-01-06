 Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı

    Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı
    Takımda sakatlıkları bulunan ve diğer sakat isimlere göre durumları daha iyi gözüken ve , Belek kampında çalışmalarını sürdürüyor. Poldi ve Sinan dünkü antrenmanda takımdan ayrı koşu yaptılar.

    ?YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞMA
    G.Saray, Belek kampının 2'inhci gününde hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar yağmur altında bir çalışma gerçekleştirdi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Poldi ve Sinan ayrı koşu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.