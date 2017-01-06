 Milan’da gündem Sneijder – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Milan’da gündem Sneijder

    Milan’da gündem Sneijder

    'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e Çin kulüplerinden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı.

    Çizme medyası, bonservisi 7.5 milyon euro olan Hollandalı yıldıza Milan'ın sıcak baktığını iddia etti. Berlusconi'nin kulübü satmasının ardından Çinli patronlar için 7.5 milyon euro'luk bonservis bedelinin önemli bir rakam olmadığının altını çizen İtalyan medyası, sorunun Sneijder'in Milan'dan isteyeceği yıllık ücret olduğunu ifade etti.

    EKİM'DE "GİDERİM" DEMİŞTİ
    , ekim ayında İtalyan La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda "Eski kulübüm İnter'e dönmem, beni çok üzdüler ama Milan'da oynayabilirim" demişti. Hollandalı yıldızın verdiği bu röportaj, Milan'da büyük yankı bulmuş ve Milan&Sneijder flörtünün başlangıcı olarak kabul edilmişti. Bu arada, Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer olacağı söylentileri artan Sneijder'in, Suudi Arabistan vizesi alabilmek için pasaportunu İstanbul'a yolladığı öğrenildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:47
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