Milan’da gündem Sneijder
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'e Çin kulüplerinden sonra dün de Milan'ın teklif getireceği iddiası İtalya'da manşetlere çıktı.
EKİM'DE "GİDERİM" DEMİŞTİ
Wesley Sneijder, ekim ayında İtalyan La Gazetta dello Sport'a verdiği röportajda "Eski kulübüm İnter'e dönmem, beni çok üzdüler ama Milan'da oynayabilirim" demişti. Hollandalı yıldızın verdiği bu röportaj, Milan'da büyük yankı bulmuş ve Milan&Sneijder flörtünün başlangıcı olarak kabul edilmişti. Bu arada, Antalya kampından pasaportunu İstanbul'a yolladığı için Çin'e transfer olacağı söylentileri artan Sneijder'in, Suudi Arabistan vizesi alabilmek için pasaportunu İstanbul'a yolladığı öğrenildi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
Milan’da gündem Sneijder haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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