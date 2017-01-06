 Koray’dan müjde var – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Koray’dan müjde var

    Koray’dan müjde var
    Serdar Aziz'in sakatlığı, Chedjou'nun 3 maç cezası sonrası savunmanın göbeğinde gedik açılan G.Saray'a 'den iyi haber geldi. Sezon öncesi hazırlık kampında Thun'la 12 Temmuz'da yapılan hazırlık maçında ön çapraz bağları kopan 22 yaşındaki stoperin 14 Ocak'ta İstanbul'a gelip, ay sonunda ise takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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