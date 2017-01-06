 Kerim Rekik’in ismini verdi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
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    Kerim Rekik’in ismini verdi

    Kerim Rekik’in ismini verdi
    Vitor Hugo ile anılan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi... 'un menajeri , G.Saray'ın stoper için 5 milyon euro'ya çıkması durumunda kendilerine Marsilya'dan 'i getirebileceğini iletti. 22 yaşındaki Hollandalı oyuncunun düzenli forma giyemediği için Marsilya'dan ayrılmak istediğini iletti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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