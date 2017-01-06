 Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi

    Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi

    Galatasaray, Jem Karacan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

    Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:07
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