Jem Karacan'ın sözleşmesi feshedildi
Galatasaray, Jem Karacan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:07
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Toplam 10
Yorum
Gsli Bu takimin sag bek ve ortasahaya ihtiyaci var selcuk sabri bagariyo biz yatiyoruz bizi kimse kesemez die ciftlik yaptık yatiyoruz su selcugu savunan yönetim körmüsünuz kaptan dediginiz adamlar takimda en fazla efor sarfeden basarisizligi hazmedemeyendir masallah bizim kaptan emanetci gibi ver al geri top kaptirmalar oyunlar dönüyo oyunlar idda ediyorum bu selcuk hic bi takimda bu haliyle oynuyamaz.
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Toplam 36
Yorum
ilker yanlış transfer bukadar para döküleceğine alt yapıdan alın ne işe yarar bu altyapı gidin barcelona nasıl yapılanıyor örnek alın..
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Toplam 24
Yorum
MRYGMZ007 BONSERVİSİ ANLARIMDA 300 BİN EURO YA OYNAYAN ADAMLARA 1.2 FAZLA EN FAZLA O DA EN 700 OLMALI GELMEZSEDEE GELMESİN ALT YAPINDAN CIKAR !!!!
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