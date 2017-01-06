 Hugo’ya zam – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Hugo’ya zam

    Hugo’ya zam
    G.Saray'ın Palmeiras'tan istediği stoper Vitor Hugo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un, Flamengo'nun da devreye girdiği oyuncu için daha önce yaptığı 5 milyon euro'luk öneriyi 6 milyon euro'ya çıkardığı iddia edildi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:58
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