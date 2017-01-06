Hugo’ya zam

G.Saray'ın Palmeiras'tan istediği stoper Vitor Hugo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un, Flamengo'nun da devreye girdiği oyuncu için daha önce yaptığı 5 milyon euro'luk öneriyi 6 milyon euro'ya çıkardığı iddia edildi.