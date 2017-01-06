''Kolbeinn mükemmel iş yaptı''

Türk menajer Özgür Yazalmaz, Le 10 Sports'a yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı ekibi savundu. Yazalmaz, "G.Saray'ı anlamamız lazım. Kolbeinn, İzlanda ile birlikte EURO 2016'da mükemmel iş yaptı. Ama arkasından dizinde yaşadığı sakatlık yüzünden 6 ay top oynayamadı. Galatasaray daha ileri gitmek istemedi. Nantes ile bir sezonluk anlaşmamız var" diye konuştu.