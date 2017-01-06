 ''Kolbeinn mükemmel iş yaptı'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''Kolbeinn mükemmel iş yaptı''

    ''Kolbeinn mükemmel iş yaptı''
    Türk menajer Özgür Yazalmaz, Le 10 Sports'a yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı ekibi savundu. Yazalmaz, "G.Saray'ı anlamamız lazım. Kolbeinn, İzlanda ile birlikte EURO 2016'da mükemmel iş yaptı. Ama arkasından dizinde yaşadığı sakatlık yüzünden 6 ay top oynayamadı. Galatasaray daha ileri gitmek istemedi. Nantes ile bir sezonluk anlaşmamız var" diye konuştu.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:56
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