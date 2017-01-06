 Chedjou’ya şok – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya şok

    Chedjou’ya şok
    Antalya kampına götürülmeyen 'ya bir şok da Kamerun Milli Takımı'ndan geldi. Kamerun Teknik Direktörü Hugo Broos, Chedjou'yu Afrika Uluslar Kupası'nın aday kadrosuna almadı. Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Chedjou, gözden çıkarıldı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Chedjou’ya şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.