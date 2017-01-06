 ''Forvete takviye şart'' – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    ''Forvete takviye şart''

    ''Forvete takviye şart''

    “Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri”

    'ın İsviçre asıllı Türk golcüsü Eren Derdiyok, Antalya Belek kampında sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi Tuzla'ya 3-2 kaybetmelerinin takımda derin yara açtığını belirten Derdiyok, "Tuzla maçı sıkıntılı geçti. Bu, biz değiliz. Herkesin morali bozuldu. Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri. Oyuncular olarak fazla bir şey yapamıyoruz" dedi. İlk yarıda gereksiz maçlar kaybettiklerini vurgulayan 28 yaşındaki golcü 2'inci devre için iddialı konuştu:

    BİZİ TUTAMAZLAR
    "G.Saray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. İlk yarıdaki futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Yolumuz da bu şekilde gitti. Hazırlık sürecini iyi değerlendirip, 2'inci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum."

    7-8'LİK OYNADIM
    Eren, kendisinin ilk devre performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdi. Tecrübeli golcü, sezona iyi başladıktan sonra düşüş yaşadığını vurgulayıp, "İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak" diye sarı-kırmızılı camiaya söz verdi.

    LEWA MUTLULUĞU
    Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kendisini Almanya'dan Bayern Münih'in Polonyalı yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye benzettiği için gurur duyduğunu söyleyen , "Levent Bey'in açıklaması beni çok mutlu etti. İlk yarıda düşüş yaşamasaydım çok daha farklı olabilirdi. İyi çalışarak, sezon başındaki seviyeme gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    FORVETE TAKVİYE ŞART
    Sigthorsson'un gönderilmesi ardından Podolski'nin de Çin'e transfer ihtimali için Eren, "Öyle bir adım atılırsa forvette eksik olacağız. Takviye olacağını düşünüyorum" dedi.

    EN POPÜLERİ EREN
    Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in 'GollerCepte' uygulamasında, ilk yarının en çok izlenen videoları belli oldu. En popüler gol Eren Derdiyok'tan geldi. Eren'in 5'inci haftada 2-2 biten derbide G.Saray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü, GollerCepte uygulamasında 49 bin 141 kişi izledi.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:49
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