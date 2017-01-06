''Forvete takviye şart''
“Bu maçtan sonra tatil iyi geldi. Bir daha böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Verilen kararlar, teknik ekibin ve yönetimin takdiri”
BİZİ TUTAMAZLAR
"G.Saray gibi bir kulüp şampiyonluğu hak ediyor. Çok iyi bir kadromuz var. Taraftarlarımız mükemmel. İlk yarıdaki futbol her zaman iyi değildi. Bazen iyi oynamadan da maç kazanırsınız. Bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Yolumuz da bu şekilde gitti. Hazırlık sürecini iyi değerlendirip, 2'inci yarıda daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Kalitemizi sahaya yansıtırsak zor tutulacağımızı düşünüyorum."
7-8'LİK OYNADIM
Eren, kendisinin ilk devre performansına 10 üzerinden 7-8 puan verdi. Tecrübeli golcü, sezona iyi başladıktan sonra düşüş yaşadığını vurgulayıp, "İlk yarıda 7 gol attım. Daha fazla atmam gerekiyordu. Çünkü kaçırdığım birkaç pozisyon oldu. Zor goller attım ama basit birkaç gol kaçırdım. İkinci yarı inşallah daha fazlası olacak" diye sarı-kırmızılı camiaya söz verdi.
LEWA MUTLULUĞU
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun kendisini Almanya'dan Bayern Münih'in Polonyalı yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye benzettiği için gurur duyduğunu söyleyen Eren Derdiyok, "Levent Bey'in açıklaması beni çok mutlu etti. İlk yarıda düşüş yaşamasaydım çok daha farklı olabilirdi. İyi çalışarak, sezon başındaki seviyeme gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
FORVETE TAKVİYE ŞART
Sigthorsson'un gönderilmesi ardından Podolski'nin de Çin'e transfer ihtimali için Eren, "Öyle bir adım atılırsa forvette eksik olacağız. Takviye olacağını düşünüyorum" dedi.
EN POPÜLERİ EREN
Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru Turkcell'in 'GollerCepte' uygulamasında, ilk yarının en çok izlenen videoları belli oldu. En popüler gol Eren Derdiyok'tan geldi. Eren'in 5'inci haftada 2-2 biten derbide G.Saray'ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren golü, GollerCepte uygulamasında 49 bin 141 kişi izledi.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:49
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
''Forvete takviye şart'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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