''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Velimir Perasovic, Real Madrid mağlubiyetinin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Perasovic, "Geçen maçtan bu yana değişmiş bir Galatasaray Odeabank'a karşı oynadık. Bugün çok efor sarf ettiler. Real Madrid'e kaybettikten sonra bu mücadele bizim için çok önemliydi. Maçın kırılma noktalarına geldik ama kıramadık. Bu tarz maçlar genelde stresli olabiliyor. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyorsak daha iyi bir şekilde oynayıp daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor." diye konuştu.
GALATASARAY ODEABANK CEPHESİ
Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman ise Jon Diebler ve Austin Daye'nin performansını eleştiren Ataman, "Diebler ve Daye, hem hücumda hem savunmada fayda sağlamaktan çok zarar verdiler. Böyle olunca da sonuç kaçınılmaz oluyor. Maçın kontrolü rakibimizdeydi ama biz de kopmadık. Kritik anlarda farkı 4-5 sayıya kadar gelip hücumda yaptığımız hatalar, boş şutları kaçırmamız, hızlı hücumlar yüzünden bir türlü 4 sayının altına indiremedik. Anadolu Efes bizden daha güçlü bir takım. Geniş bir kadroları var. THY Avrupa Ligi'nde bu tarz maçlar oynamaya devam edeceğiz. İyi oynayanların yanına 2-3 oyuncu daha takviye edersek kazanırız." ifadelerini kullandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:23
- F.Bahçe, Karavayev'i resmen açıkladı
Toplam 10
Yorum
tolga depay görünümlü hoşgeldin hı hı
- ''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Toplam 13
Yorum
tolga gsye nerde çöp varsa bu adam topladı bu kim abi ne bu ne yapmış şimdiye kadar el oglunun çantasını taşımaktan başka kos kca gs kulubunu yönetenlere bak ya işe bak ya kimin eline kaldı kocaman kulup ya cavanda aldı fıss serdar aziz aldı fıs kolbenin aldı fıs hep fıs bunlardan bişe olmaz bu dursun özbekten hiç bir şey olmaz 500 milyon dolar gelir edecegiz diyen zat yetkiyi alınca lafı 500 milyon tl ye cevirdi olaya bak resmen kandırdı genel kurulu istifa et cek git bırak şu gsnin yakasını rezil hüsva ettiniz koca kulubu be
- ''Anadolu Efes bizden daha güçlü''
Toplam 1
Yorum
UA74 Hoca seni seviyoruz ama bu yıl averaj takımıyız resmen....Hep bir bahane...Ayıp oluyor...
''Anadolu Efes bizden daha güçlü'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.