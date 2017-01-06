19'luk kaleci kampa getirildi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına devam etti.
Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski takımdan ayrı sahada çalışırken, Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Luis Cavanda, Cenk Gönen ve Eray İşcan program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Sol el serçe parmağında kırık bulunan kaleci Fernando Muslera, eli bandajlı olmasına rağmen idmanda yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, antrenmanda fiziksel ve ayakla yapılan çalışmalarda yer alırken, topa elle müdahale etmedi.
Galatasaray, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
- İstanbul'dan kaleci takviyesi
Galatasaray'da üç kalecinin de sakatlanması teknik ekibi zor durumda bırakırken, İstanbul'dan 19 yaşındaki kaleci Ahmet Gül kampa getirildi.
Cenk Gönen'in menisküs ameliyatı geçirmesi, Fernando Muslera'nın sol el serçe parmağının kırılması moralleri bozarken dün akşam basına kapalı yapılan idmanda Eray İşcan da arka adalesinden sakatlandı. Teknik ekip, bunun üzerine 19 yaş altı takımının kalesini koruyan 1997 doğumlu Ahmet'i Belek'teki kampa çağırdı.
Böylece 17 yaşındaki kaleci Batuhan Şen'in bulunduğu devre arası kamp kadrosuna Ahmet Gül de dahil oldu.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:35
- Kalede deprem
Toplam 10
Yorum
KARRAYEL BU NASIL BİR ANTRENÖR NASIL BİR SAĞLIK EKİBİ NASIL BİR YÖNETİM ANLAMIŞ DEYİLİM NE DOĞRU DÜRÜST BİR TAKTİK NE OYUN OKUMA OYUNCULARIN YARISI SAKAT BU KADAR SAKAT OYUNCU BEN HİÇ GÖRMEDİM TRANSFER YAPILMASI DESEN TAM FİYASKO TOPTAN İSTİFA EDİNDE KURTULALIM SİZDEN
- Ekici Fener'de!
Toplam 54
Yorum
EGGE trabzonun hata yaptıgını düşünüyorum.ekici iyi futbolcu ve biçok ust duzey kulubte oynar..ama fb de iş yaparmı meçhul,.zamannn
- Fikret Orman'dan Eto'o açıklaması
Toplam 3
Yorum
ALPER26 NE etoymuş be kardeşim !!
19'luk kaleci kampa getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.