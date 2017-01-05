 Tatilde keyfi yerindeydi – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Tatilde keyfi yerindeydi

    Tatilde keyfi yerindeydi
    Çin'in takımına transferi an meselesi olan Lukas Podolski hayli keyifli. Sakatlığı nedeniyle ilk yarının son maçlarında forma giyemeyen Alman forvet eğlenceli bir tatil geçirdi. Bol bol kayak yaptı, kızağa bindi, köpeklerle oynadı. Burak'ın takım arkadaşı olması beklenen 31 yaşındaki oyuncu bu fotoğrafları İnstagram hesabından paylaştı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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