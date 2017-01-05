Tam 10 milyon!

Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu belirten Vitor Hugo için Palmeiras'ın şok bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Palmeiras oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi. Bu rakamı yüksek bulan sarıkırmızılıların, indirim için girişimlere başlayacağı belirtildi.



VİTOR HUGO'DAN SICAK MESAJ

G.Saray'ın listesindeki Vitor Hugo'ya Lance gazetesinden Thiago Ferri aracılığıyla ulaştık. Ailesiyle beraber Guaraci'de tatilde olan 25 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı takımla ilgili, "Brezilya dışında oynama zamanımın geldiğini düşünüyorum. Palmeiras anlaşmaya varırsa G.Saray'a gitmek isterim" dedi.