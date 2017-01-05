Tam 10 milyon!
Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu belirten Vitor Hugo için Palmeiras'ın şok bir bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.
VİTOR HUGO'DAN SICAK MESAJ
G.Saray'ın listesindeki Vitor Hugo'ya Lance gazetesinden Thiago Ferri aracılığıyla ulaştık. Ailesiyle beraber Guaraci'de tatilde olan 25 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı takımla ilgili, "Brezilya dışında oynama zamanımın geldiğini düşünüyorum. Palmeiras anlaşmaya varırsa G.Saray'a gitmek isterim" dedi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:27
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
Tam 10 milyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.