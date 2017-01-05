 Rodrigues'te sona doğru – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Rodrigues'te sona doğru

    Rodrigues'te sona doğru

    Hollandalı yıldız ile anlaşan sarı-kırmızılı kulübün, yetki verdiği bir menajer dün Selanik’e gitti. Cimbom’un 3.5 milyon euro’ya transfere nokta koyması ve Rodrigues’i kadrosuna katması bekleniyor.

    , kanatları Garry Rodrigues ile güçlendirmek için artık gün sayıyor. Lukas Podolski ve Bruma'nın ayrılma ihtimali, Yasin Öztekin'in kadro dışı bırakılmasının ardından güç kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Hollandalı oyuncunun transferini bitirmek için somut bir adım attı. Daha önce Rodrigues ile yıllık 1.5 milyon euro'ya el sıkışan Galatasaray Kulübü, ile anlaşması için yetkilendirdiği bir menajeri Yunanistan'a gönderdi. Cimbom, PAOK ile bonservis bedeli konusunda 3.5 milyon euro civarında anlaşmayı hedefliyor. Oyuncunun kontratında '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olmasına karşın PAOK Kulübü, futbolcunun ısrarla Galatasaray'a gitmek istemesi üzerine fiyat indirimine gitmişti.

    ARTIK BİZİMLE DEĞİL
    Öte yandan PAOK'un hocası Vladimir İvic de 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferinin bitmek üzere olduğunu doğruladı. Levadiakos maçının ardından konuşan İvic, oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, "Kim ne isterse istesin, takım olarak kalacağız. Ben burada olmak istemeyen oyuncuları, takımın bir oyuncusu olarak görmüyorum. Artık takımda değil. Burada, fark yaratmak isteyen oyuncularla çalışıyoruz" dedi.

    EN BÜYÜK HAYALİ SNEİJDER
    Galatasaray'ın teklifine çok da düşünmeden 'Evet' diyen Rodrigues'in kararında Wesley Sneijder'in de etkili olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "En büyük hayalim Sneijder ile birlikte oynamak" dedi. Garry'nin, bu nedenle Yunan ekibine de teklifi kabul etmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

    ROTTERDAM DOĞUMLU
    Garry Rodrigues; Kuyt ve van Persie gibi Rotterdam doğumlu. Tam bir futbol gezgini. Levski'ye 300 bin, Elche'ye 600 bin euro'ya transfer olmuştu. 3.5 milyon euro'ya nazlanan PAOK, oyuncuyu bedavaya aldı.

    BİR MARADONA DEĞİL
    G.Saray'ın Rodrigues'i ısrarla istemesi PAOK'u takip eden Sport FM'den Vaios Tsoutsikas'ı şaşırttı. Tsoutsikas, "İyi bir oyuncu kabul ama süper değil. Türkiye'de kendisine bir Pele-Maradona havası yaratılmış" dedi.

    ESKİ OYUNCUSUNU ALIYOR
    G.Saray artık Garyy Rodrigues için gün sayarken PAOK da kadro dışı bıraktığı futbolcunun alternatifini buldu. PAOK'un, Wolfsburg forması giyen eski oyuncusu Vieirinha'yı yeniden almak istediği iddia edildi.


    Savaş ÇORLU
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:21
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