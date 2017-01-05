Rodrigues'te sona doğru
Hollandalı yıldız ile anlaşan sarı-kırmızılı kulübün, yetki verdiği bir menajer dün Selanik’e gitti. Cimbom’un 3.5 milyon euro’ya transfere nokta koyması ve Rodrigues’i kadrosuna katması bekleniyor.
ARTIK BİZİMLE DEĞİL
Öte yandan PAOK'un hocası Vladimir İvic de 26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferinin bitmek üzere olduğunu doğruladı. Levadiakos maçının ardından konuşan İvic, oyuncuyla ilgili bir soru üzerine, "Kim ne isterse istesin, takım olarak kalacağız. Ben burada olmak istemeyen oyuncuları, takımın bir oyuncusu olarak görmüyorum. Artık takımda değil. Burada, fark yaratmak isteyen oyuncularla çalışıyoruz" dedi.
EN BÜYÜK HAYALİ SNEİJDER
Galatasaray'ın teklifine çok da düşünmeden 'Evet' diyen Rodrigues'in kararında Wesley Sneijder'in de etkili olduğu ifade edildi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yöneticilerle yaptığı görüşmede, "En büyük hayalim Sneijder ile birlikte oynamak" dedi. Garry'nin, bu nedenle Yunan ekibine de teklifi kabul etmesi için baskı yaptığı ifade edildi.
ROTTERDAM DOĞUMLU
Garry Rodrigues; Kuyt ve van Persie gibi Rotterdam doğumlu. Tam bir futbol gezgini. Levski'ye 300 bin, Elche'ye 600 bin euro'ya transfer olmuştu. 3.5 milyon euro'ya nazlanan PAOK, oyuncuyu bedavaya aldı.
BİR MARADONA DEĞİL
G.Saray'ın Rodrigues'i ısrarla istemesi PAOK'u takip eden Sport FM'den Vaios Tsoutsikas'ı şaşırttı. Tsoutsikas, "İyi bir oyuncu kabul ama süper değil. Türkiye'de kendisine bir Pele-Maradona havası yaratılmış" dedi.
ESKİ OYUNCUSUNU ALIYOR
G.Saray artık Garyy Rodrigues için gün sayarken PAOK da kadro dışı bıraktığı futbolcunun alternatifini buldu. PAOK'un, Wolfsburg forması giyen eski oyuncusu Vieirinha'yı yeniden almak istediği iddia edildi.
Savaş ÇORLU
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:21
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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