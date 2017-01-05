 Rakip Al-Ettifaq – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Rakip Al-Ettifaq

    Rakip Al-Ettifaq
    Cimbom devre arası hazırlıkları kapsamında 9 Ocak 2017 Salı günü Suudi Arabistan'da Al-Ettifaq ile karşı karşıya gelecek. Prens Muhammed Bin Fahd Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Suudi Arabistan'ın köklü kulübüyle oynanacak maça ilgi de büyük. Arap seyirciler, Sneijder, Muslera gibi yıldızları izlemek için adeta biletleri kapışıyor.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rakip Al-Ettifaq haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.