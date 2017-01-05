Rakip Al-Ettifaq

Cimbom devre arası hazırlıkları kapsamında 9 Ocak 2017 Salı günü Suudi Arabistan'da Al-Ettifaq ile karşı karşıya gelecek. Prens Muhammed Bin Fahd Stadı'ndaki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Suudi Arabistan'ın köklü kulübüyle oynanacak maça ilgi de büyük. Arap seyirciler, Sneijder, Muslera gibi yıldızları izlemek için adeta biletleri kapışıyor.