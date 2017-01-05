 Helikopter ile gitti – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Helikopter ile gitti

    Helikopter ile gitti
    Galatasaraylıların sevgilisi , kariyerine Palmeiras'ta devam edecek. Inter ile vedalaşan Melo, Pariti'den Sao Paulo'ya doğru helikopter ile hareket etti. Melo bu videoyu Instagram hesabından da paylaştı. Yıldız futbolcunun, Palmeiras'a transferinin ardından kariyerine başladığı Flamengo'da taraftarların yıldız futbolcuya nasıl bir tepki göstereceğiyse şimdiden merak konusu olmaya başladı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:38
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