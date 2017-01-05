G.Saray için izin aldı

Forvete takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da Edu Vargas koptu geliyor!

Şili'nin 10-15 Ocak tarihleri arasında Çin'de katılacağı turnuvadan affını isteyen Vargas'ın Türkiye'ye gelerek G.Saray'ın yeni dönem kampına katılacağı ileri sürüldü. Chilevision'da yayımlanan haberde milli takım teknik direktörü Antonio Pizzi'nin ikinci kaptanına sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi için izin verdiği bu yüzden Çin turnuvasına götürmeme kararı aldığı belirtildi. Vargas'ın G.Saray'a bonservisi ile mi yoksa kiralık olarak mı geleceği konusuna değinilmedi.



İKİNCİ KAPTAN OLDU

Şili'nin başarılı teknik adamı Pizzi, Vargas'ı ikinci kaptan yaptıklarını da açıkladı. Pizzi, "İlk kaptanımız Beausejour. İkinci kaptan Eduardo Vargas ve üçüncü kaptan Pedro Fuenzalida" açıklamalarında bulundu.



MİLLİ FORMA İLE BAŞKA

Vargas, bu sezon Bundesliga'da 5 maçta sadece 96 dakika süre alabildi. Şilili forvet, milli takımda ise 60 maçta 30 gol kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın hocası Riekerink'in Vargas transferini beklediği belirtilmişti.