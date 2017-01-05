 G.Saray için izin aldı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray için izin aldı

    G.Saray için izin aldı

    Forvete takviye yapmaya hazırlanan G.Saray'da koptu geliyor!

    Şili'nin 10-15 Ocak tarihleri arasında Çin'de katılacağı turnuvadan affını isteyen Vargas'ın Türkiye'ye gelerek G.Saray'ın yeni dönem kampına katılacağı ileri sürüldü. Chilevision'da yayımlanan haberde milli takım teknik direktörü Antonio Pizzi'nin ikinci kaptanına sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmesi için izin verdiği bu yüzden Çin turnuvasına götürmeme kararı aldığı belirtildi. Vargas'ın G.Saray'a bonservisi ile mi yoksa kiralık olarak mı geleceği konusuna değinilmedi.

    İKİNCİ KAPTAN OLDU
    Şili'nin başarılı teknik adamı Pizzi, Vargas'ı ikinci kaptan yaptıklarını da açıkladı. Pizzi, "İlk kaptanımız Beausejour. İkinci kaptan Eduardo Vargas ve üçüncü kaptan Pedro Fuenzalida" açıklamalarında bulundu.

    MİLLİ FORMA İLE BAŞKA
    Vargas, bu sezon Bundesliga'da 5 maçta sadece 96 dakika süre alabildi. Şilili forvet, milli takımda ise 60 maçta 30 gol kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın hocası Riekerink'in Vargas transferini beklediği belirtilmişti.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray için izin aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.