 ''Galatasaraylılar merak etmesin...'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Galatasaraylılar merak etmesin...''

    ''Galatasaraylılar merak etmesin...''

    Sportif AŞ Yöneticisi , takımda eksiklerinin bulunduğunu ancak sakat oyuncuların yanı sıra transferlerle bunu gidereceklerini söyledi.

    Nazifoğlu, GS TV'ye yaptığı açıklamada, sezonun ikinci bölümü için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Takımda eksiklerimiz var. Galatasaraylılar merak etmesin hemen hemen hepsinin sakatlığı Konyaspor maçına kadar düzelecek durumda." dedi.

    Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Nazifoğlu, "Transfer çalışmalarımız da son hızla sürüyor. En iyisini yapmak istediğimiz için biraz gecikiyor. Kamp dönemine de yetiştireceğimiz transferler olacak. Bitecek transferler var." diye konuştu.

    Takımın moralinin çok iyi olduğunu kaydeden Nazifoğlu, şöyle konuştu:

    "Tabii ki 3-4 günlük bir tatilden döndükten sonra adapte olmak zor. Yarından sonra takım tam olarak rayına oturacaktır. Çok zor şartlarda iki deplasmana gideceğiz. Fakat şampiyonluğa oynayan bir takımın kazanması gereken maçlar."

    Sezonun ilk bölümünde teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimin kabul ettiği gibi istikrarlı bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayan , "İkinci devre bu istikrarı sağlamak istiyoruz. Bunu da yapacağız. Tuzla maçı kıstas olarak alınmasın. O mücadele bir kazaydı. Son haftalarda yakaladığımız trendi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:51
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