''Galatasaraylılar merak etmesin...''
Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, takımda eksiklerinin bulunduğunu ancak sakat oyuncuların yanı sıra transferlerle bunu gidereceklerini söyledi.
Nazifoğlu, GS TV'ye yaptığı açıklamada, sezonun ikinci bölümü için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Takımda eksiklerimiz var. Galatasaraylılar merak etmesin hemen hemen hepsinin sakatlığı Konyaspor maçına kadar düzelecek durumda." dedi.
Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Nazifoğlu, "Transfer çalışmalarımız da son hızla sürüyor. En iyisini yapmak istediğimiz için biraz gecikiyor. Kamp dönemine de yetiştireceğimiz transferler olacak. Bitecek transferler var." diye konuştu.
Takımın moralinin çok iyi olduğunu kaydeden Nazifoğlu, şöyle konuştu:
"Tabii ki 3-4 günlük bir tatilden döndükten sonra adapte olmak zor. Yarından sonra takım tam olarak rayına oturacaktır. Çok zor şartlarda iki deplasmana gideceğiz. Fakat şampiyonluğa oynayan bir takımın kazanması gereken maçlar."
Sezonun ilk bölümünde teknik direktör Jan Olde Riekerink ve yönetimin kabul ettiği gibi istikrarlı bir oyun ortaya koyamadıklarını vurgulayan Levent Nazifoğlu, "İkinci devre bu istikrarı sağlamak istiyoruz. Bunu da yapacağız. Tuzla maçı kıstas olarak alınmasın. O mücadele bir kazaydı. Son haftalarda yakaladığımız trendi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:51
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tsnami ndiaye casares ve iyi bir golcüyle usta ve yönetimi büyük iş yapar ve biz ts tarftarının gönlünü fethetmiş olur haydi gayret bitirin şu işi başımız yerden kalksın fotomaç ve a spor yine farkını gösteriyo başarılar dilemiyom çünkü zirvedesiniz:)
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''Galatasaraylılar merak etmesin...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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