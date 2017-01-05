Galatasaray'da sakatlık şoku
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernandao Muslera'nın sol el serçe parmağı çıktı! Takımın ikinci kalecisi Cenk Gönen ise sol dizinde menisküs yırtığı belirlenmesi sonrası ameliyat edildi.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernandao Muslera'nın sol el serçe parmağının çıktığı bildirildi.
Bugünkü idmanda topla çalışmasına izin verilmeyen Muslera'nın durumu öğle çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.
Galatasaray'ın diğer kalecisi Cenk Gönen ise sol dizinde menisküs yırtığı bulunduğu için ameliyat edildi. Tedavisine başlanan Cenk'in Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.
SAKATLARDA SON DURUM
Ayak altında sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci, çalışmalarına salonda devam ederken, 1 hafta içinde saha çalışmalarına başlayacak.
Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda'nın tedavisine devam edilirken, sezon başında dizinden ameliyat edilen Koray Günter 14 Ocak'ta İstanbul'a gelecek. Koray'ın ocak ayının sonunda program dahilinde çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.
Sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz ameliyat edilmeyecek ve iğne tedavisi uygulanacak.
Sakatlıkları bulunan Lukas Podolski ve Sinan Gümüş ise takımdan ayrı koşu gerçekleştirdi.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
- İşte fesih bedeli...
Toplam 24
Yorum
***** HAMİT adamsa bu FESİH bedeli talep etmez!!! zaten 4,5 yıldır sakat ve yattı. ADAM OLAN ANLAR!
- Pazartesi isyanı!
Toplam 8
Yorum
KaRTaL sıkıntı yok...3 p.tesi maçından 9 puan toplayıp liderliği alırız ve renklilerede sezon sonuna kadar bizi takip edip yetişebilme umudu kalır..
- Liste belli
Toplam 11
Yorum
Metın Gülhan Bunları yanal ve menejerleri getirdi ve getirmeye devam ediiyolar UYANIN
Galatasaray'da sakatlık şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.