 Galatasaray, yağmur altında çalıştı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Galatasaray, yağmur altında çalıştı

    Galatasaray, yağmur altında çalıştı

    Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sabah yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

    Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren sarı-kırmızılıların antrenmanı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 2 pas çalışma ile çalışmaya devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
    Öte yandan antrenmanda Jan Olde Riekerink, çalışma boyunca sık sık oyunu durdurup, uyarılarda bulundu.

    Antrenmana sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Cavanda ve Tolga Ciğerci katılmazken, Podolski ile Sinan Gümüş takımdan ayrı düz koşu yaptı.
    Sarı-kırmızılılar çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:07
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