Galatasaray, yağmur altında çalıştı
Galatasaray, ikinci yarı hazırlıklarını sabah yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren sarı-kırmızılıların antrenmanı Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 2 pas çalışma ile çalışmaya devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Öte yandan antrenmanda Jan Olde Riekerink, çalışma boyunca sık sık oyunu durdurup, uyarılarda bulundu.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Cavanda ve Tolga Ciğerci katılmazken, Podolski ile Sinan Gümüş takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Sarı-kırmızılılar çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.
Öte yandan antrenmanda Jan Olde Riekerink, çalışma boyunca sık sık oyunu durdurup, uyarılarda bulundu.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Cenk Gönen, Cavanda ve Tolga Ciğerci katılmazken, Podolski ile Sinan Gümüş takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Sarı-kırmızılılar çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener Elia ile sollayacak!
Toplam 18
Yorum
Kanarya BJK'linin GS'linin ne işi var burda FENERBAHÇENİNİ büyüklügünü çekemeyenler buraya gelmış fesat takımın taraftarlarısınız
- Anadolu Efes, Cimbom'u ağırlıyor
Toplam 3
Yorum
xxx Valla dev randevu falan değil?Geçen seneyi mumla arıyor bu takım?Efes ezer geçer..
- Fener Elia ile sollayacak!
Toplam 18
Yorum
Sneijder_W Buna da şükredin.
Galatasaray, yağmur altında çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.