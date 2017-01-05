Cimbom yine kayıp!
THY Avrupa Ligi 16. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi'de oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 84-73 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes gruptaki 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 4 galibiyet ve 12 yenilgi ile grubun dibine demir attı.
Ayrıntılar geliyor...
Bu sonuçla Anadolu Efes gruptaki 8. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 4 galibiyet ve 12 yenilgi ile grubun dibine demir attı.
Ayrıntılar geliyor...
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Olağanüstü genel kurula gideriz!''
Toplam 15
Yorum
Aslan DURDUGUNUZ HATA DURSUN BEYE DUR DEMENIZ LAZIM GERCEK BIR YALANCI KONGREDE 500MILYON$ DEDI
- Eren Derdiyok'tan Podolski yorumu
Toplam 9
Yorum
1905 haberi okumadan yorum yapıyorsun bağırma çocuğa
- ''Kupa almadan gitmem!''
Toplam 12
Yorum
he he bu gözler de gs be bjk nin , ne aciz durumlara düştüklerini gördü canım.
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