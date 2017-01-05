 Cimbom yine kayıp! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Cimbom yine kayıp!

    Cimbom yine kayıp!
    16. hafta mücadelesinde iki Türk temsilcisi karşı karşıya geldi. Abdi İpekçi'de oynanan mücadeleyi , 84-73 kazandı.

    Bu sonuçla Anadolu Efes gruptaki 8. galibiyetini aldı. ise 4 galibiyet ve 12 yenilgi ile grubun dibine demir attı.


    Ayrıntılar geliyor...
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:14
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